Существуют ли кладбища слонов в реальности?

По легендам, слоны — животные, чувствующие приближение собственной смерти. И когда слон ощущает, что его дни подходят к концу, он отправляется в специфическое место, чтобы умереть среди собственных сородичей — на кладбище слонов. Но существуют ли они на самом деле? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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В Африке и других регионах время от времени действительно находят большие скопления слоновьих останков на сравнительно маленькой площади. Однако в этих редких случаях смерти привязали к засухе, браконьерству, геологическим явлениям или цветению токсичных водорослей на водопоях — они могут отравить сотни животных одновременно.

Ни одна из теорий не подтверждает, что подобные кладбища появляются в результате намеренного путешествия слонов. Понятно, почему такая теория смогла стать частью массовой культуры, но это не что иное, как миф, поддерживаемый местными жителями и охотниками.

Однако это не значит, что у слонов нет понимания или эмоционального переживания смерти. Научная работа от 2024 года зафиксировала пять случаев в Индии, когда детеныши азиатских слонов были фактически похоронены в канавах на разных чайных плантациях. Из почвы торчали лишь ноги животных.

По мнению ученых, места для погребения были выбраны не случайно. Канавы позволяли взрослым слонам поместить в углубление мертвых детенышей, после чего покрыть их тела землей. Их похоронили физически, без использования инструментов. Помимо этого, старейшины деревень в том регионе Индии (Северная Бенгалия) прекрасно осведомлены о слоновьих похоронах и принимают их как данность. Похожие сценарии наблюдали и среди африканских слонов — те провожают сородичей в последний путь, накрывая их ветками и листвой.

Хотя стоит помнить, что могут существовать и другие объяснения этим ритуалам. Ученые не могут делать какие-либо выводы о них, не проследив за похоронами собственными глазами. При этом слоны проявляли признаки и других практик, связанных со смертью. Например, азиатские слоны долгое время носят мертвых детенышей и выстраиваются в панихиду по умершим членам стада. Несколько научных работ также зафиксировали среди слонов стресс и беспокойство, если те находятся рядом с мертвыми или умирающими сородичами. Иногда они даже ревут по погибшим — возможно, это можно считать своего рода скорбью.

Наконец, специалистам известны случаи, когда слоны приходили на место смерти сородичей и взаимодействовали с их останками, трогая и обнюхивая кости. Например, африканские слоны, если показать им кости различных видов животных, больше заинтересованы в черепах и бивнях слонов собственного вида. Таким образом, слоны, вероятно, способны узнавать свой вид даже после смерти.