Samsung проведет масштабные изменения в бизнесе полупроводников

Samsung Electronics пересматривает свою стратегию в сфере полупроводников, рассматривая возможные изменения в руководстве и перераспределение сотрудников. Компания столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны тайваньской TSMC и пытается укрепить свои позиции на рынке.

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По информации инсайдеров, в январе Samsung начала детальный аудит своего подразделения System LSI, которое занимается разработкой чипов. После его завершения планируется аналогичная проверка контрактного производства полупроводников (foundry).

Этот шаг стал первой масштабной внутренней проверкой с момента создания в ноябре 2023 года специального отдела диагностики управления. Новый орган был создан для поддержки бизнеса, который сталкивается с трудностями.

Эксперты считают, что аудит может привести к серьезной перестройке стратегии Samsung в области производства системных чипов. Этот сегмент был определен председателем компании Ли Чжэ Ёном как одно из ключевых направлений роста еще в 2019 году в рамках инициативы «System Semiconductor Vision 2030». Однако, несмотря на инвестиции, компания пока не смогла догнать ведущих конкурентов.