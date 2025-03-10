Качественные муляжи iPhone 17 Pro Max и 17 Air сняли на фото

Известный инсайдер Маджин Бу (Majin Bu) поделился в сети изображениями муляжей грядущих iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air, демонстрирующих радикально измененный дизайн блока камер. Об этом сообщает издание PhoneArena.

© Majin Bu/X

По мнению редакции PhoneArena, Apple «переняла дизайнерские решения Google». Ожидается, что серия iPhone 17 получит блок камер на задней панели, аналогичный тому, что используется в Google Pixel 9 и его предшественниках.

iPhone 17 Air, по предварительным данным, получит тонкий блок камер с одним объективом, в то время как iPhone 17 Pro Max будет оснащен более крупным выступом. Предполагается, что увеличенный блок вместит в себя уже привычную систему из трех камер, однако вспышка будет размещена на дальнем конце этого блока.

Как пишет PhoneArena, радикальное изменение дизайна вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей. Некоторые приветствуют новый облик после многих лет привычного дизайна, в то время как другие выражают недоумение по поводу выбранного Apple направления. Многие высказывают опасения, что iPhone 17, копируя Pixel, будет легко спутать с продукцией конкурента.

Помимо нового дизайна, ожидается, что iPhone 17 получит обновленную Siri, релиз которой неоднократно откладывался. Также есть вероятность, что базовая модель получит дисплей с частотой обновления выше 60 Гц.