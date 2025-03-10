Раскрыта связь между орбитальными ритмами Земли и извержениями вулканов

Международная группа ученых из Германии, США и Японии обнаружила, что крупные извержения вулканов, связанные с Деканскими траппами в Индии, сыграли ключевую роль в изменении климата и экосистем 66 млн лет назад. Этот процесс был синхронизирован с изменениями земной орбиты. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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Квазипериодические изменения орбиты Земли вокруг Солнца регулируют количество поступающего солнечного излучения на поверхность планеты, а также его распределение по широтам, влияя на продолжительность и интенсивность сезонов.

Деканские траппы — огромные базальтовые образования толщиной до двух километров, покрывающие западную Индию. Они образовались в результате масштабных вулканических извержений, которые происходили в конце мелового периода.

Ученые проанализировали геологические данные из отложений Южной Атлантики и Северо-Западной части Тихого океана, синхронизировав их с помощью изменений солнечной инсоляции.

Они обнаружили, что извержения Деканских траппов сопровождались выбросами диоксида серы и углерода, которые оказали разное воздействие на климат: диоксид серы вызывал кратковременное охлаждение планеты, а углерод способствовал долгосрочному потеплению.

Эти процессы зафиксированы в изменениях изотопного состава осмия в океанических отложениях.

Исследователи выявили два этапа вулканической активности, которые совпали с крупными изменениями климата и экосистем. Начальная фаза извержений, богатых серой, вызвала стресс для экосистем как локально, так и, вероятно, в глобальном масштабе. Геохимическое моделирование показало, что объем извергнутого базальта был значительно больше, чем предполагалось ранее.

Открытие помогло понять, как вулканическая активность влияла на климат Земли в прошлом.