Сайты курских СМИ подверглись DDoS-атаке

Сайты некоторых курских СМИ перестали открываться или начали работать с задержками из-за DDoS-атаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Как подчеркнули в Роскомнадзоре, с проблемами в работе столкнулись сайты, размещенные на зарубежном хостинге. В качестве примера в ведомстве привели сайты kpravda.ru и 46tv.ru, размещенные на хостинге Cloudflare.

DDoS-атака представляет собой попытку перегрузить сайт трафиком и сделать интернет-ресурс недоступным. В рамках DDoS-атак множество компьютеров (часто зараженных вредоносным ПО) одновременно отправляют запросы на один сайт или сервер.

В декабре 2024 года DDOS-атаке подверглись информационные ресурсы «Интерфакса». Представители агентства заявили со ссылкой на экспертов по кибербезопасности, что атака была инициирована из-за рубежа.