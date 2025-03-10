В основные системы искусственного интеллекта загружено 3,6 миллиона статей якобы «прокремлевской пропаганды». Об этом со ссылкой на данные платформы по отслеживанию дезинформации NewsGuard пишет Ansa.it.

NewsGuard протестировал 10 ведущих чат-ботов: ChatGPT-4 от OpenAI, Smart Assistant от You.com, Grok от xAI, Pi от Inflection, Chats от Mistral, Copilot от Microsoft, Meta AI, Claude от Anthropic, Gemini от Google и Answer Engine от Perplexity, отмечает издание.

В итоге платформа пришла к выводу, что в них внедрена российская сеть под названием «Правда». А данные загружались из 150 российских веб-сайтов в период с апреля 2022 года по февраль 2025 года.

«Огромные объемы российской пропаганды - 3,6 миллиона статей в 2024 году - теперь внедряются в выходные данные западных систем искусственного интеллекта, заражая их ответы ложными утверждениями», - отмечается в статье.

В частности, согласно исследованию, чат-боты давали информацию о том, что США управляют секретными лабораториями по производству биологического оружия на Украине, а также, что Зеленский злоупотребил военной помощью США, чтобы накопить личное состояние. Эти утверждения в статье итальянского издания оценены как ложные.

Напомним, что на фоне сложной международной обстановки западные СМИ и политики нередко обвиняли Россию во вмешательстве в выборы различного уровня и кибератаках. В Москве отрицают все обвинения и заявляют, что РФ соблюдает устав ООН, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.

При этом США ввели санкций против медиагруппы Russia Today, «РИА Новости», RT, Sputnik и Ruptly. Также ограничения коснулись главного редактора RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров издания.