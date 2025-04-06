Что такое инфразвук и как он влияет на человека

Если вы когда-нибудь ощущали странный дискомфорт, например, пойдя в кино на фильм ужасов, то есть неплохой шанс, что вы почувствовали на себе эффект инфразвука. Портал howtogeek.com рассказал, чем он отличается от обычного звука и как низкие частоты воздействуют на человека.

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Что такое инфразвук

Под термином «инфразвук» подразумеваются низкие звуки, недоступные человеческому слуху. Для контекста, люди способны различать звуки в слышимом спектре от 20 до 20 000 Гц. А инфразвук не переходит нижнюю границу в 20 Гц.

Несмотря на то, что человек неспособен различить инфразвук, он может почувствовать его в форме физических вибраций в тех или иных частях тела. Низкочастотные звуки способны преодолевать большие дистанции и обладают большим объемом энергии, который позволяет им проходить через некоторые материалы.

Примечательно, что инфразвук — не какая-то экзотическая частота. Подобные звуки встречаются в природе естественным образом, как и любые другие. Их генерируют природные явления, такие как землетрясения и извержения вулканов, и человеческая активность — например, подрывные работы. К тому же, мы используем инфразвуковые сенсоры для того, чтобы обнаруживать землетрясения.

Как инфразвук воздействует на людей

Низкочастотные звуковые волны, вроде тех, что встречаются в музыке, способны оказывать на человека как физический, так и эмоциональный эффект. Он есть и у инфразвука, только мощнее. Один источник утверждает, что инфразвук может вызвать тошноту, нарушения сна и даже боль. Другой рассказывает о случае, в котором вытяжка для воздуха генерировала звук частотой 19 Гц, якобы вызвавший головокружение, чувство тревоги и многие другие симптомы.

Об эффекте инфразвука говорит еще одна научная работа. Ученые провели эксперимент, во время которого аудитория на концерте прослушивала звуки частотой 17,5 Гц. 22% участников опыта сказали, что ощутили беспокойство, страх и отвращения. При этом другая схожая работа не нашла никаких негативных эффектов инфразвука.

Иными словами, инфразвук — явление, нуждающееся в дальнейшем изучении. Пока никто не может сказать ничего конкретного по поводу его влияния на человеческое здоровье. Тем не менее, у него есть потенциальные применения. Есть теория, что у инфразвука могут быть и полезные свойства, такие как лечение мышечных травм.