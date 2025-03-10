Появились официальные промоматериалы нового смартфона Google

В Сети появились изображения, предположительно являющиеся официальными рендерами и рекламными материалами готовящегося к выпуску бюджетного смартфона Google Pixel 9a. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на публикации инсайдера @evleaks на платформе X (ранее Twitter).

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Судя по опубликованным изображениям, Pixel 9a будет доступен в четырех цветовых решениях: Porcelain (Фарфор), Peony (Пион), Iris (Ирис) и Obsidian (Обсидиан). Данная информация согласуется с более ранними утечками. Инсайдер также поделился изображениями, которые, вероятно, будут использоваться в онлайн-рекламе устройства.

Промо-материалы акцентируют внимание на функциях искусственного интеллекта Gemini AI, которые будут доступны на Pixel 9a. Одно из изображений подтверждает наличие защиты от пыли и влаги по стандарту IP68.

Ожидается, что Pixel 9a получит компактный 6,3-дюймовый OLED-дисплей. Несмотря на позиционирование как бюджетной модели, смартфон будет оснащен процессором Google Tensor G4, аналогичным флагманским моделям Pixel 9.

По предварительным данным, мировая премьера Google Pixel 9a состоится 19 марта 2025 года.