Миру грозит опасный вирус: ученые предупредили о риске новой пандемии

Группа ученых опубликовала в журнале Science письмо с призывом к правительствам, промышленности и научному сообществу подготовиться к возможной пандемии птичьего гриппа (вирус H5N1). Ученые подчеркнули, что заблаговременная подготовка позволит спасти жизни и уменьшить социальные и экономические последствия пандемии.

Письмо подготовил профессор медицины и инфекционных заболеваний Джорджтаунского университета Джесси Гудман. Авторы письма отмечают, что вирус H5N1 адаптировался к млекопитающим - крупному рогатому скоту и людям. До сих пор передача вируса происходила только от животных к человеку, случаев передачи от человека к человеку пока не выявлено.

Хотя большинство случаев заболевания H5N1 пока протекают в легкой форме, эксперты отмечают, что вирус может вызвать серьезные последствия из-за своей высокой способности к распространению. Врачи подчеркнули, что необходимо предпринять срочные действия, которые позволили бы своевременно отреагировать на возможные сценарии пандемии.

В первую очередь ученые призвали приложить усилия для разработки эффективной вакцины, которую можно будет быстро производить в больших количествах. С этой точки зрения сотрудничество между заинтересованными сторонами должно сосредоточиться на новых технологиях, таких как вакцины на основе мРНК, и препараты, использующие новые антигены - типичные молекулы вируса, распознаваемые иммунной системой.

Также эксперты призвали обеспечить равный доступ к вакцине для стран с низким и средним уровнями дохода. Кроме того, ученые предложили принять научно обоснованную стратегию коммуникаций с общественностью, которая позволила бы «восстановить доверие к общественному здравоохранению».

Суд США оштрафовал Китай на 24 млрд долларов за распространение COVID-19

Микробиолог Франческо Брокколо из итальянского Университета Саленто назвал пандемию птичьего гриппа «конкретным риском, который нельзя игнорировать». По его мнению, необходимо создать модульные платформы вакцин, которые можно быстро адаптировать к новым вирусным угрозам, а также усовершенствовать глобальные системы наблюдения для раннего обнаружения.

Ранее эпидемиолог Роб Уоллес предупредил, что то, как человечество выращивает животных для получения мяса и кожи в промышленных масштабах, создаст вирусы, более смертоносные, чем ковид. Ученый заявлял, что следующий патоген придет с ферм и «сможет убить миллиард человек».