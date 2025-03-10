Процессоры AMD Zen 6 получат до 24 ядер

AMD готовит новое поколение процессоров Zen 6, которые принесут значительный рост количества ядер и переход на чиплетную архитектуру для настольных и мобильных процессоров. По информации источников, включая ChipHell и Moore’s Law Is Dead, грядущие Ryzen для платформы AM5 смогут иметь до 24 ядер, а флагманские модели получат 3D V-Cache.

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Основное изменение — переход на 12-ядерные чиплеты (CCDs), что является крупным шагом вперед по сравнению с текущими 8-ядерными CCD в процессорах Zen 3, Zen 4 и Zen 5. Благодаря этому максимальное число ядер в десктопных Ryzen увеличится до 24. В ноутбучных APU также произойдут изменения: ожидается переход с конфигурации 8+4 ядер (Zen 5 + Zen 5c) на единый 12-ядерный чиплет.

Zen 6 принесет не только увеличение ядер, но и существенный объем кэша. Флагманские процессоры будут оснащены до 96 МБ кэша третьего уровня (L3), что составляет 4 МБ на ядро — аналогично Zen 5. Это означает, что AMD не сокращает объем кеша ради увеличения количества ядер.

Ожидается, что Zen 6 будет выпускаться на более продвинутом техпроцессе, чем нынешний 4-нм узел TSMC. Скорее всего, компания перейдет на 3-нм (N3P), так как использование 2-нм технологии (N2) пока затруднено из-за ограничений поставок.

Релиз Zen 6 ожидается в 2026 году.