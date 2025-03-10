В работе соцсети X произошел сбой

Сбой в работе социальной сети X наблюдается в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, 46% обративших внимание на неполадки отметили сбои в работе приложения, у 41% нет соединения с сервером, 13% столкнулись с трудностями при входе на сайт.

Больше всего жалоб поступает из Японии. Свыше 70 тыс. граждан страны пожаловались на работу приложения.

Неполадки в работе социальной сети также зафиксированы в Великобритании, Германии, США, Франции и в других странах.