В Cеть утекли подробности о тонком смартфоне Xiaomi

Компания Xiaomi готовится представить новый смартфон Civi 5 Pro, который, судя по последним утечкам, впечатлит пользователей своей тонкостью и автономностью. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на данные инсайдера Digital Chat Station (DCS).

© Xiaomi

Согласно информации инсайдера, Xiaomi Civi 5 Pro будет иметь толщину корпуса всего около 7 мм и при этом оснащаться одноэлементной батареей емкостью 6000 мАч. Такое сочетание является исключительным для столь тонкого устройства, делая Civi 5 Pro одним из самых тонких смартфонов с подобной емкостью аккумулятора на рынке.

Ожидается, что новинка получит высокопроизводительный чипсет серии Snapdragon 8, обеспечивая флагманский уровень производительности. Хотя конкретное название чипсета не уточняется, по предварительным данным, Civi 5 Pro может быть основан на еще не представленном процессоре Snapdragon 8s Elite.

По утечкам, основная камера Civi 5 Pro будет включать 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, что обеспечит высокое качество фотографий даже при приближении.

Для сравнения, толщина других компактных флагманов, таких как Xiaomi 15 (китайская версия) с батареей 5410 мАч, составляет около 8,08 мм, а Vivo X200 Pro Mini с аккумулятором 5700 мАч – 8,15 мм. Это подчеркивает, насколько тоньше будет Xiaomi Civi 5 Pro при большей емкости батареи. Предыдущая модель, Civi 4 Pro, имела батарею 4700 мАч и толщину 7,5 мм.

Ранее сообщалось, что Civi 5 Pro получит стеклянный корпус и круглый модуль камеры в верхнем левом углу. Фронтальная панель смартфона будет оснащена изогнутым экраном с двойной фронтальной камерой и ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что цена устройства составит около 3000 юаней (примерно 36,6 тыс., руб. по курсу на 10 марта 2025 года. – «Газета.Ru»).

Официальная дата анонса Xiaomi Civi 5 Pro пока не объявлена, но утечка информации от авторитетного инсайдера подогревает интерес к предстоящей новинке и обещает появление на рынке необычного смартфона.