Трамп отказался считать полет на Марс главным приоритетом

Полет человека на Марс не является главным приоритетом США в космосе, заявил президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Трамп отказался считать полет на Марс главным приоритетом
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По словам главы государства, миссия на Марс представляет для него интерес, но он отказывается считать ее «приоритетом номер один» на фоне возможного снижения бюджетного финансирования НАСА.

«Это номер один в моем списке? Нет. Это не совсем так. Но это то, что было бы, знаете ли, это было бы большим достижением. Было бы здорово, если бы мы смогли это сделать», — сказал Трамп ближе к концу интервью, оттранслировавшемуся 9 марта на телеканале Fox News.

В январе президент Соединенных Штатов заявил о намерениях освоить Марс и установить на планете флаг страны.

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