Раскрыта тайна ребенка-гибрида человека и неандертальца

Группа ученых благодаря современным технологиям смогла узнать возраст древнего ребенка («Дитя Лапедо»), который сочетает в себе черты человека и неандертальца. Об этом пишет The Associated Press.

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Останки ребенка были обнаружены 27 лет назад в скальном убежище Лагар Велью в Португалии. Почти полный скелет был окрашен в красный цвет. Ученые предположили, что останки ребенка могли завернуть в окрашенную шкуру перед захоронением.

При этом пропорции тела и челюсть, которые напоминали неандертальские, позволили высказать достаточно спорную на тот момент гипотезу, что ребенок был частью популяции, в которой смешивались люди и неандертальцы.

При этом определить точный возраст находки оказалось непросто, так как кости оказались загрязнены корнями растений, и нельзя было использовать традиционный метод радиоуглеродного анализа. Ученые нашли выход из ситуации и датировали обнаруженные рядом с находкой угль и кости животных, оценив их возраст в 27700–29700 лет.

Благодаря развитию технологий, удалось уточнить возраст скелета. Исследователи изучили часть раздробленной руки, оценив белок, который в основном содержится в человеческих костях.

В итоге они пришли к выводу, что предыдущая оценка была приблизительно верна: возраст скелета составлял от 27 700 до 28 600 лет.

Ранее международная группа ученных из Германии и США обнаружила в недавно расшифрованной ДНК древнейших жителей Европы доказательства того, что первые представители нашего вида начали скрещиваться с неандертальцами около 45-49 тысяч лет назад. Согласно расчетам генетиков обмен генетическим материалом между ними носил постоянный характер и длился примерно семь тысяч лет.