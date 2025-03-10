Владельцы флагманов Samsung пожаловались на дефект экрана

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23 Ultra массово сообщают о возникновении проблемы с дисплеем — появлении вертикальных зеленых полос на экране. Согласно отзывам пользователей, дефект проявляется вскоре после установки последних обновлений программного обеспечения. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Информация о проблеме активно распространяется в социальных сетях и на форумах поддержки Samsung. Пользователь X (ранее Twitter) @SamsungSWUpdate поделился изображениями Galaxy S23 и S23 Ultra с дефектом экрана, подтверждая широкий характер проблемы.

Многие владельцы подчеркивают, что их устройства не подвергались физическим повреждениям, падениям или воздействию влаги. Подавляющее большинство сообщений связывают появление зеленых полос именно с установкой обновлений программного обеспечения, в частности, упоминается обновление системы безопасности за ноябрь 2024 года, а также другие неуточненные обновления.

Пользователи выражают разочарование ситуацией, особенно на фоне завершения программы бесплатной замены экранов Samsung для устройств с подобными дефектами. Как отмечают пострадавшие, неожиданное появление полос делает использование дорогих флагманских смартфонов крайне затруднительным.

Один из пользователей на форуме поддержки Samsung в декабре 2024 года сообщил: «Вчера вечером обновил программное обеспечение на своем Galaxy S23 и лег спать. Сегодня утром проснулся и увидел зеленую полосу на экране». Другой пользователь в феврале пожаловался на внезапное появление зеленой полосы на экране Galaxy S23 Ultra после установки обновления, не уточнив, какого именно.

Большинство пострадавших пользователей сообщают, что для устранения проблемы требуется замена дисплея. При этом, очевидно, что дефект не связан с неправильным использованием устройств, а является следствием программной ошибки.