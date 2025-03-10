Что случится, если Луна исчезнет

Представим, что Луна внезапно пропала с небосклона. Что тогда произойдёт с живущими на Земле животными, растениями? Как изменится наш мир?

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Во-первых, без естественного освещения, исходящего от Луны, стали бы опасными все дороги и тропы. Жизнь многих ночных существ была бы под угрозой.

Одна ночь без Луны смогла бы нарушить экологический баланс. Хищникам, которые полагаются на лунный свет для охоты, было бы сложно искать себе пищу.

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Приливные волны без Луны стали бы намного слабее. Это сильно изменило бы прибрежные экосистемы. При исчезновении спутника Земли погибли бы крабы, улитки, водоросли и другие существа, зависящие от приливов и отливов.

Из-за отсутствия Луны климат мог бы меняться очень резко. Также это привело бы к непредсказуемым изменениям наклона земной оси, климатическим аномалиям, экстремальным сезонным изменениям.