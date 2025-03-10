M3 Ultra: что известно о самом мощном чипе Apple

Вместе в обновлённой версией Mac Studio, Apple представила M3 Ultra – свой самый мощный чип. Обладая самым большим количеством ядер CPU и GPU в Mac, M3 Ultra поддерживает до 512 ГБ унифицированной памяти, что является самым большим объёмом памяти среди ПК.

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M3 Ultra также включает 32-ядерный Neural Engine для расширенных возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения (ML) на устройстве.

Конфигурации

M3 Ultra доступен в двух конфигурациях на новом Mac Studio:

28-ядерный CPU, 60-ядерный GPU, 32-ядерный Neural Engine;

32-ядерный CPU, 80-ядерный GPU, 32-ядерный Neural Engine.

Базовая модель поддерживает до 256 ГБ унифицированной памяти и SSD-накопитель ёмкостью 16 ТБ, а более дорогой вариант предлагает до 512 ГБ унифицированной памяти с теми же возможностями хранения.

Архитектура

M3 Ultra создан с использованием технологии упаковки UltraFusion, которая связывает два кристалла M3 Max более чем 10 000 высокоскоростных соединений, обеспечивая низкую задержку и высокую пропускную способность. Такая конструкция позволяет системе распознавать объединённые кристаллы как единый унифицированный чип, что значительно повышает производительность. По данным Apple, M3 Ultra объединяет 184 миллиарда транзисторов.

Производительность

Как утверждает производитель, M3 Ultra обеспечивает самую высокую производительность среди всех чипсетов Apple на сегодня:

32-ядерный процессор в 1,5 раза быстрее, чем M2 Ultra, и в 1,8 раза быстрее, чем M1 Ultra.

80-ядерный графический процессор в 2 раза быстрее, чем M2 Ultra, и в 2,6 раза быстрее, чем M1 Ultra, с поддержкой динамического кэширования, аппаратного ускорения затенения сеток и трассировки лучей для создания контента и игр.

32-ядерный Neural Engine обеспечивает работу функций Apple Intelligence и повышает производительность искусственного интеллекта на устройстве.

Кроме того, сообщается, что благодаря новейшему чипу сверхмощный Mac Studio M3 Ultra может запускать большие языковые модели (LLM) с более чем 600 миллиардами параметров непосредственно на устройстве, используя большую ёмкость унифицированной памяти и высокую пропускную способность памяти более 800 ГБ/с.

Дополнительные функции

Также стоит отметить аппаратно-ускоренные механизмы кодирования и декодирования H.264, HEVC и ProRes, позволяющие воспроизводить до 22 потоков видео 8K ProRes 422. Кроме того, поддерживается до восьми дисплеев Apple Pro Display XDR, обеспечивая отображение более 160 миллионов пикселей.