Ученые приблизились к обнаружению первых звезд Вселенной

Астрономы приблизились к обнаружению первых звезд Вселенной, речь о так называемых звездах населения III. Международная группа специалистов из Техасского университета в Остине представила результаты таких исследований.

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Считается, что звезды населения III возникли вскоре после Большого взрыва и сыграли ключевую роль в формировании химических элементов. Они состоят преимущественно из водорода и гелия.

Используя данные космического телескопа «Джеймс Уэбб», ученые идентифицировали галактику-кандидата, сформировавшуюся примерно через 825 млн лет после Большого взрыва. Спектральный анализ этой галактики показал сильное излучение водорода и гелия при минимальном содержании более тяжелых элементов, что соответствует характеристикам звезд населения III.

Это открытие приближает к пониманию процессов, происходивших на заре развития космоса. Исследования продолжаются.