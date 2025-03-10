Определено влияние ультрафиолета на движение пыли на Луне

Специалисты нескольких институтов РАН и вузов при поддержке Минобрнауки РФ провели экспериментальное исследование влияния ультрафиолетового излучения на активацию (возбуждение) пылевых частиц типа лунного грунта (реголита), сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Установлено, что ультрафиолет снижает порог активации частиц - то есть, способствует процессу активации.

"Показано, что ультрафиолетовое излучение снижает порог активации частиц в 1,5-3 раза, в зависимости от их материала. Результаты исследования помогут лучше понять динамику пылевых частиц на поверхности Луны и других тел Солнечной системы, а также снизить риски для космической техники", - отметили в пресс-службе.

Изучение динамики пылевых частиц чрезвычайно важно для понимания процессов на поверхности Луны и других безатмосферных космических тел, напомнили в пресс-службе.

Явления "свечения горизонта" и "пылевых фонтанов", зафиксированные миссиями "Аполлон", подтверждают важность изучения пылевого переноса. Лунная пыль также представляет угрозу для оборудования космических аппаратов и работы космонавтов, поскольку ее частицы обладают высокой абразивностью и могут приводить к повреждениям механизмов и систем жизнеобеспечения.

В исследовании приняли участие сотрудники Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), Института космических исследований (ИКИ РАН), МГУ им. М. В. Ломоносова, МЭИ и МФТИ. На вакуумной установке ИКИ РАН изучалось влияние ультрафиолетового излучения и электростатических полей на частицы диоксида кремния (40-50 микрометров), слюды (15 мкм) и оксида алюминия (10 мкм), схожие с лунной пылью.

Эксперименты показали, что ультрафиолетовое излучение снижает порог активации частиц в 1,5-3 раза. Например, для диоксида кремния потенциал электрода снизился с 1,2 до 0,4 киловольта. Выяснилось, что при сочетании ультрафиолетового излучения и электростатического поля число движущихся частиц иногда уменьшается, что требует дальнейшего анализа.

Для регистрации движения частиц использовалась стереопара видеокамер, что позволило анализировать их траектории и скорости с высокой точностью. Проведены измерения электрического заряда частиц в разных условиях. Было установлено, что под воздействием ультрафиолетового излучения заряды частиц увеличиваются, что дополнительно способствует их активации.