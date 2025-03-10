Шах и мат, Тайвань: где Россия возьмет микроэлектронику

Подписано соглашение в сфере высоких технологий, сообщает ИА DEITA.RU.

Россия и Иран будут совместно производить товары микроэлектроники. Договор заключен Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ) и Штабом по развитию нано- и микротехнологий Ирана.

Обе страны заинтересованы в этом в условии международных санкций. При этом Россия будет выступать интегратором производства, ибо в Иране сфера находится в зачаточном состоянии.

Однако сотрудники из России и Ирана будут обмениваться опытом ради достижения результата. Речь идет о создании литографического оборудования для печати чипов, телекоммуникационных мультиплексоров, различных датчиков для автомобилей и прочего.

Стороны не исключают, что со временем инновационная продукция может выйти на другие рынки. Российские и иранские технологии будут развиваться параллельно. О подписании соглашения сообщает издание «Коммерсант».