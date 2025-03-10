В Windows-отладчике WinDbg нашли опасную уязвимость

В дебаггере WinDbg нашлась опасная уязвимость, позволяющая выполнить код удалённо (RCE). Брешь, получившая идентификатор CVE-2025-24043 и 7,5 балла по шкале CVSS, связана с некорректной проверкой криптографических подписей в расширении SOS.

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WinDbg широко применяется разработчиками и специалистами по кибербезопасности для анализа проблем в приложениях, драйверах и на уровне ядра Windows.

Выявленная уязвимость позволяет злоумышленнику с сетевым доступом обойти механизмы аутентификации и удалённо выполнить вредоносный код на целевых устройствах.

Проблема затрагивает проекты на Microsoft .NET Core, использующие уязвимые версии пакетов:

dotnet-sos (версии ниже 9.0.607501);

dotnet-dump (версии ниже 9.0.557512);

dotnet-debugger-extensions (версия 9.0.557512).

Microsoft уже выпустила соответствующие патчи и настоятельно рекомендует всем пользователям и организациям срочно обновить WinDbg. Альтернативных методов устранения угрозы не данный момент нет.

Отсутствие своевременного обновления может привести к серьёзным последствиям, включая компрометацию систем и получение злоумышленниками удалённого доступа.