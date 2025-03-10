Появились подробности о грядущем флагмане Xiaomi 16 Pro

Инсайдер Digital Chat Station подтвердил, что Xiaomi 16 Pro может получить металлическую рамку, напечатанную на 3D-принтере.

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Она снизит вес устройства, сохранив прочность, а выбор материала (алюминий или титан) повлияет на систему охлаждения.

Еще одна особенность — дополнительная настраиваемая кнопка. Она может работать как ИИ-кнопка, кнопка спуска камеры, игровая клавиша или переключатель беззвучного режима, напоминая Action Button в iPhone 16 Pro.

Из-за этой кнопки батарея может уменьшиться на 100 мАч, но смартфон все равно получит аккумулятор на 7000 мАч.

Ожидается, что Xiaomi 16 Pro и стандартная модель выйдут в октябре 2025 года.