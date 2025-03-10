В России ученые нашли способ решения проблемы полярной ночи

Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) нашли способ решения проблемы полярной ночи и связанными с ней отрицательными последствиями для здоровья — они разработали биодинамическую систему «умного света», которую можно установить дома и на рабочем месте. Результаты исследования опубликованы в Journal of Pineal Research.

По словам заведующего лабораторией хронобиологии и хрономедицины ТМУ Дениса Губина, амплитуда естественного светового цикла на северных территориях сильно снижается зимой, когда световой день длится очень мало, и летом, когда солнце почти не заходит. Это, отметил специалист, негативно влияет на обмен веществ и режим сна.

«Устранение дефицита зимнего утреннего освещения и избытка летнего вечернего освещения с помощью технологий умного света может быть ключом к поддержанию здорового обмена веществ в высоких широтах. В будущем мы рассчитываем на внедрение технологий управления световой средой "умный свет" дома и на работе», — рассказал Губин.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неочевидный способ улучшить сон. «Темные сорта винограда (и чем темнее, тем больше) содержат мелатонин — тот самый гормон, который у нас в организме выделяется и управляет сном», — объяснил специалист.