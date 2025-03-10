JBL представила Bluetooth-колонку в ретродизайне

JBL выпустила Authentics 200 Platinum Edition — премиальную Bluetooth-колонку, вдохновленную классическим дизайном JBL L100 Classic.

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Новинка уже доступна в Китае за 1999 юаней (около $276). Колонка оснащена двухполосной акустической системой: два 25-мм «шелковых» драйвера для чистых высоких частот и 5-дюймовый динамик для объемного звучания.

6-дюймовый пассивный излучатель усиливает басы, а общая мощность достигает 90 Вт RMS.

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Есть поддержка Bluetooth 5.3 и Wi-Fi (2.4/5 ГГц) для потоковой передачи без задержек. Есть также и AUX-вход с Ethernet-портом. На корпусе — золотистый регулятор громкости и LED-подсветка.

Колонка весит 3,12 кг, а ее частотный диапазон — от 50 Гц до 20 кГц. Управление доступно через приложение JBL One с настройкой эквалайзера и звука.