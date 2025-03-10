Ученые назвали сроки наступления ледникового периода

По прогнозам учёных Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, новый ледниковый период начнётся через 10 тыс. лет.

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Как сообщает журнал Science, важную роль в этом процессе играют небольшие изменения в наклоне оси Земли. При этом многие учёные связывают перемены в климатической сфере с глобальным потеплением.

В статье также предположили, что в будущем на среднюю полосу России может надвинуться ледник высотой несколько километров — и многое будет зависеть от интенсивности потепления.

Климатолог и метеоролог Николай Терешонок ранее выразил мнение, что весна 2025 года может оказаться засушливой.

Также ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, заведующий лабораторией арктической океанологии в МФТИ доктор физико-математических наук Александр Осадчиев рассказал, почему лёд в Арктике вряд ли исчезнет.