В Японии на остановленной АЭС "Касивадзаки-Карива" произошло задымление

В Японии задымление произошло на остановленной атомной электростанции "Касивадзаки-Карива", которая является крупнейшей в мире. Об этом сообщило агентство "Киодо". По его данным, источник задымления находился в районе панели управления запасного дизельного генератора на шестом энергоблоке. Вскоре специалисты потушили возгорание. В результате ЧП никто не пострадал, утечки радиации нет.

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В настоящее время выясняются причины случившегося. Шестой энергоблок остановили на техосмотр в марте 2012 года и с тех пор не перезапускали. Энергетическая компания ТЕРСО, которая является оператором АЭС, планирует перезапустить этот энергоблок.

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В июне планируется начать загрузку топлива в реактор. 13 ноября в Японии вновь запустили второй энергоблок расположенной в префектуре Мияги АЭС "Онагава". Энергоблок был перезапущен 29 октября после 13-летнего перерыва, вызванного землетрясением, и 4 ноября вновь остановлен из-за проблем с оборудованием. Причиной остановки реактора стала плохо закрученная гайка на одном из соединений. В октябре в Японии одобрили эксплуатацию АЭС, которую построили в 1974 году.