Мозг последовательно обрабатывает язык от мыслей к звукам и обратно

Международная группа ученых из Израиля и США раскрыла, как мозг обрабатывает речь в повседневных разговорах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB). Команда проанализировала более 100 часов мозговой активности во время реальных диалогов. Специалисты использовали метод электрокортикографии, позволяющей регистрировать сигналы мозга в ходе естественной беседы. Для анализа применялась модель преобразования в текст под названием Whisper, которая разбивает речь на три уровня: звуки (акустически сигналы), речевые модели (фонетические структуры) и смысл слов (семантика).

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Уровни сравнили с активностью мозга с помощью сложных компьютерных алгоритмов. Модель точно показала, какие части мозга активируются при обработке разных уровней речи. Например, слуховые области реагируют на звуки, а высшие когнитивные участки — за смысл слов. Исследование также продемонстрировало, что мозг обрабатывает язык последовательно.

Прежде чем мы говорим, наш мозг переходит от размышлений о словах к формированию звуков, а после того, как мы слушаем, он работает в обратном направлении, чтобы понять смысл сказанного. Структура, использованная в этом исследовании, оказалась более эффективной, чем старые методы, для фиксации этих сложных процессов, отметили ученые.