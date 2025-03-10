Таяние льдов повысило концентрацию ртути в арктических водорослей на 72%

Международная группа ученых из Германии и Норвегии изучила последствия изменений климата для арктических экосистем, сосредоточив внимание на бурых макроводорослях — ламинариях. Результаты показали, что изменение климата угрожает полярной природе.

Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep). Ламинарии образуют подводные леса вдоль скалистых берегов Арктики, играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия и экологического баланса.

Они выполняют в прибрежных экосистемах роль, аналогичную деревьям на суше, обеспечивая пищу и среду обитания для множества морских организмов. Исследователи собрали водоросли, подвергшиеся воздействию разных уровней интенсивности стока тающей воды, и проанализировали их элементный состав.

По всем элементам группа обнаружила одну и ту же закономерность: концентрация ртути в водорослях, подверженных сильному стоку, на 72% выше, чем в контрольных зонах. Увеличение стока пресной воды снижает соленость моря, уменьшает доступность света из-за намытых отложений и меняет элементный состав морской среды. Микробиом ламинарий, важный для их пищевой ценности и экологических функций, также меняется под воздействием стока. По словам исследователей, загрязнение водорослей может повлиять на рыболовство и марикультуру, которые являются важными источниками дохода для местных сообществ.