Samsung выпустит суперпрочный смартфон

Южнокорейская корпорация Samsung приготовилась выпустить смартфон с корпусом высокой прочности. Об этом сообщает издание Android Central.

По информации источников медиа, отличительной особенностью Galaxy S25 Edge окажется корпус повышенной прочности. Авторы издания напомнили, что аппарат, тизер которого показали в конце января, выйдет с рекордно тонким корпусом, в связи с чем он должен быть «суперпрочным».

В материале говорится, что если корпус девайса будет недостаточно прочным, то он будет гнуться и ломаться: в качестве примера они привели скандал с iPhone 6, прочность которого оказалась недостаточной. Источники Android Central предположили, что Galaxy S25 Edge может получить заднюю панель из стекла и керамики.

Авторы медиа отметили, что керамика заметно прочнее стекла, также она не мешает работе беспроводной зарядки и передаче данных по сотовой связи и Wi-Fi. Также вероятно, что в новом устройстве будут использовать усиленную алюминиевую раму Armor Aluminum.

В Samsung отказались сообщить о том, какие материалы получит новый аппарат.

«Прочность действительно важна. Так что следите за новостями, потому что этот телефон получит кое-что интересное», — заявила директор по маркетингу Samsung в Великобритании Анника Бизон.

Релиз Galaxy S25 Edge ожидается в апреле или мае.