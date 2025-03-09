Бабочки в США вымирают с катастрофической скоростью

Международная группа ученых из США и Канады обнаружила, что за последние 25 лет численность бабочек на территории Соединенных Штатов снизилась на 22%. По словам специалистов, важные насекомые-опылители исчезают катастрофическими темпами. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

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Команда провела первый общенациональный систематический анализ численности бабочек. Оказалось, что количество этих существ в 48 штатах страны сокращается в среднем на 1,3% в год с начала XXI века, при этом 114 видов демонстрируют значительное уменьшение своих популяций, и только девять видов увеличивают свою численность.

Наибольшее сокращение численности наблюдается на Юго-Западе США (Аризона, Нью-Мексико, Техас, Оклахома), где за 20 лет популяция бабочек уменьшилась более чем вдвое.

По словам исследователей, убыль насекомых происходит из-за применения сельскохозяйственных инсектицидов, изменений климата и утраты среды обитания.

Среди наиболее тревожных примеров ученые выделили бабочек-монархов, чья численность с 1997 по 2022 год упала в 120 раз — с 1,2 млн до менее 10 тыс. особей.

По словам авторов доклада, ситуацию можно спасти, восстанавливая среду обитания, снижая использование инсектицидов и создавая благоприятные условия для бабочек на локальном уровне.