Cиловики столкнулись с дефицитом оборудования для взлома смартфонов

Сотрудники силовых ведомств России столкнулись с дефицитом специального оборудования для взлома смартфонов. Эта ситуация может негативно повлиять на скорость и качество расследований, пишет РБК со ссылкой на ряд источников.

По данным силовиков, проблема возникла из-за санкций, которые ввели против РФ после начала конфликта на Украине. Силовые ведомства пока не смогли найти качественных аналогов зарубежному оборудования для взлома смартфонов.

Программы для извлечения данных из электронных устройств нужны для расследований уголовных дел МВД, Следственному комитету, ФСБ и прокуратуре. С их помощью можно определить, например, местонахождение человека или связь подозреваемого с другими людьми.

До этого россиянам назвали признаки взлома смартфона и слежки за пользователем. Свидетельствовать о том, что ваш телефон взломали, может быстрый расход батареи, самопроизвольное включение камеры или микрофона, а также запуск приложений в фоновом режиме.

При обнаружении подозрительной активности пользователям смартфонов посоветовали немедленно обратиться к операторам связи и специальным сервисам для выявления и устранения возможных угроз. Также россиянам рекомендовали хранить личные данные на внешних носителях, чтобы в случае необходимости можно было быстро сбросить устройство до заводских настроек.