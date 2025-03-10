Представлен ноутбук с растягивающимся экраном

Тайваньский производитель и разработчик компьютерного оборудования Compal представил концепт ноутбука Infinite Laptop с инновационным экраном, который увеличивается в горизонтальной плоскости, превращая стандартный 14-дюймовый дисплей в ультраширокий 18-дюймовый. Об этом сообщает издание Liliputing.

© Compal

Детали механизма расширения экрана пока не раскрываются. Однако, судя по изображениям, представленным на странице награды IF Design Award, которую концепт Compal недавно получил, дисплей, вероятно, является сворачивающимся и раздвигается из левой и правой сторон корпуса ноутбука. Центральная часть экрана при этом остается неподвижной над клавиатурой.

Также на крышке ноутбука заметны светодиодные индикаторы, назначение которых не уточняется, но предполагается, что они могут использоваться для отображения уведомлений.

Compal является ODM-производителем (Original Design Manufacturer), то есть разрабатывает и производит оборудование для других компаний, которые продают его под своими брендами. Поэтому пока неясно, увидит ли этот концепт свет в качестве коммерческого продукта. Многие другие награжденные разработки Compal так и не стали реальными устройствами.