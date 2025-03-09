На Земле началась вторая за сутки магнитная буря
На Земле началась вторая с начала суток магнитная буря, пишет пресс-служба Института космических исследований (ИКИ) РАН на официальном сайте.
Исследователи отметили, что уровень колебаний геомагнитного поля дважды превысил порог магнитных бурь: утром и после 12:00 мск.
«В обоих случаях речь идет про колебания в диапазоне G1-G2, то есть от слабого до среднего»,— пояснили ученые.
По их оценкам, магнитное поле стабилизируется к середине дня 10 марта.
Метеозависимые люди в ближайшее время могут ощутить слабость или головную боль, не исключены и перебои в работе техники, предупредили специалисты.