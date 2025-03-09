На Земле началась вторая с начала суток магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Уровень колебаний геомагнитного поля дважды превысил порог магнитных бурь: утром и после 12:00 мск.

"В обоих случаях речь идет про колебания в диапазоне G1-G2, то есть от слабого до среднего", - отметили ученые.

По их оценкам, магнитное поле стабилизируется к середине дня 10 марта.

Напомним, провоцировать магнитные бури на Земле могут выбросы солнечной плазмы.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури класса G1 - самые слабые, при самых мощных магнитных бурях класса G5 начинаются проблемы с электроприборами, ухудшается радиосвязь и самочувствие у метеозависимых.