В сети появилась информация о загадочном смартфоне с очень емким аккумулятором

GizmoChina: Honor возможно делает смартфон с батареей на 8000 мАч
В сети появились слухи о том, что компания Honor может готовить к выпуску смартфон с аккумулятором невероятной емкости в 8000 мАч. Информацией поделился известный инсайдер Panda is Bald, намекнув на устройство, которое станет конкурентом грядущей серии iQOO Z10. Об этом сообщает издание GizmoChina.
По данным источника, неизвестный смартфон будет оснащен не только внушительным аккумулятором, но и процессором Snapdragon 8+ Gen 1, флагманским чипсетом 2022 года. Panda is Bald отметил, что устройство не принадлежит брендам Redmi или Oppo, что сразу породило волну предположений о его принадлежности к Honor.
Среди возможных вариантов называют модель Honor X60 GT. Напомним, что в 2023 году Honor выпустила целую линейку X50, а в начале 2024 года представила X50 GT с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и батареей на 5800 мАч. В 2024 году также вышли модели X60i, X60 и X60 Pro. Таким образом, на очереди находится версия X60 GT, запуск которой изначально ожидался в январе 2025 года.
Несмотря на интересные подробности, информация пока остается лишь на уровне слухов. В GizmoChina рекомендуют относиться к ней со скепсисом.