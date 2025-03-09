В сети появилась информация о загадочном смартфоне с очень емким аккумулятором

В сети появились слухи о том, что компания Honor может готовить к выпуску смартфон с аккумулятором невероятной емкости в 8000 мАч. Информацией поделился известный инсайдер Panda is Bald, намекнув на устройство, которое станет конкурентом грядущей серии iQOO Z10. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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По данным источника, неизвестный смартфон будет оснащен не только внушительным аккумулятором, но и процессором Snapdragon 8+ Gen 1, флагманским чипсетом 2022 года. Panda is Bald отметил, что устройство не принадлежит брендам Redmi или Oppo, что сразу породило волну предположений о его принадлежности к Honor.

Среди возможных вариантов называют модель Honor X60 GT. Напомним, что в 2023 году Honor выпустила целую линейку X50, а в начале 2024 года представила X50 GT с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и батареей на 5800 мАч. В 2024 году также вышли модели X60i, X60 и X60 Pro. Таким образом, на очереди находится версия X60 GT, запуск которой изначально ожидался в январе 2025 года.

Несмотря на интересные подробности, информация пока остается лишь на уровне слухов. В GizmoChina рекомендуют относиться к ней со скепсисом.