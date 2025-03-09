Правительство США настаивает на дроблении Google

Министерство юстиции США (минюст) вновь настаивает на том, чтобы Google продала часть компании, отвечающей за разработку и поддержку веб-браузера Chrome. Об этом, как пишет TechCrunch, говорится в судебных документах, опубликованных 8 марта.

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Впервые Минюст предложил Google продать Chrome в прошлом году, при администрации президента Джо Байдена. Ведомство, похоже, придерживается этого плана и при второй администрации Трампа. При этом министерство больше не требует от компании продавать все свои инвестиции в искусственный интеллект, включая миллиарды долларов, вложенные Google в Anthropic.

«Незаконные действия Google создали экономического гиганта, который сеет хаос на рынке, чтобы — что бы ни случилось — Google всегда побеждал», — говорится в заявлении минюста, подписанном действующим генеральным прокурором по антимонопольному законодательству Омидом Ассефи.

В отношении искусственного интеллекта минюст заявил, что больше не требует «обязательного отделения инвестиций Google в искусственный интеллект» и вместо этого будет удовлетворен «предварительным уведомлением о будущих инвестициях». Ведомство также отметило, что вместо того, чтобы требовать от Google продать Android сейчас, оставит будущее решение за судом, в зависимости от того, станет ли рынок более конкурентным.