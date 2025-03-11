Разгадана космическая тайна: почему скопления галактик остаются горячими

Международная исследовательская группа, используя рентгеновскую обсерваторию XRISM, впервые зафиксировала движение горячего газа в центре кластера галактик Centaurus.

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Это открытие объясняет, почему газ в таких скоплениях остается нагретым, несмотря на то, что теоретически он должен охлаждаться. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Что обнаружили ученые?

Движение газа в кластере Centaurus — XRISM зафиксировал колебательное («выплескивающееся») движение газа со скоростью 130–310 км/с. Оно предотвращает охлаждение, поддерживая высокие температуры.

Доказательство слияний галактик — ученые увидели, что кластеры растут путем столкновений, а возникающая при этом турбулентность мешает газу остывать.

Решение давней загадки — теперь понятно, почему газ не охлаждается, несмотря на излучение рентгеновских лучей.

Представьте себе чашку горячего кофе: если его оставить в покое, он быстро остынет, но если постоянно размешивать ложкой, он будет оставать намного дольше. В случае кластеров галактик роль этой «ложки» играют гравитационные взаимодействия и слияния галактик, которые создают движение газа, перемешивают его с огромной скоростью и не дают ему остыть.

Как это связано с эволюцией Вселенной?

Космический телескоп XRISM исследует космос в рентгеновском диапазоне, что позволяет ему видеть процессы с экстремальными температурами, такие как горячий газ в кластерах галактик. Также он обладает передовым спектрометром Resolve, который в 30 раз точнее аналогичных инструментов. Он позволяет измерять движение газа с высокой точностью.

Галактики объединяются в огромные кластеры под действием гравитации. В этих скоплениях находится не только темная материя, но и перегретый газ, который составляет большую часть их массы. При столкновениях меньших скоплений горячий газ перемешивается, из-за чего он не успевает остывать.

Почему это важно?

Теперь ученые лучше понимают эволюцию Вселенной. Если кластеры остаются горячими дольше, чем ожидалось, это может повлиять на наше понимание их роста и формирования. Эти данные также помогают проверить теории о темной материи, которая играет ключевую роль в удержании галактик вместе.

Таким образом, результаты исследования объясняют, почему крупнейшие структуры во Вселенной остаются горячими и продолжают эволюционировать.