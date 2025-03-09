Ученые решили возродить мамонтов

В США ученые «затеяли опасную игру» с возрождением мамонтов из мышей
Американские ученые вывели мышей с длинной шерстью, генетически близких к вымершим мамонтам. Они продемонстрировали, что возрождение мамонтов возможно, но не все биологи приветствуют такие эксперименты, сообщает РИА Новости.
Исследователи из компании Colossal Biosciences выявили различия в ДНК между мамонтами и их ближайшим современным родственником — азиатским слоном. Исходя из этого они модифицировали семь генов у мышей, что позволило вывести породу с длинной шерстью, генетически близкую к мамонтам.
Выведенных мышей уже показали публике, при этом статью в научном рецензируемом журнале исследователи пока не опубликовали.
«Возможность редактировать несколько генов одновременно у мышей и добиваться ожидаемого шерстистого вида — значительный шаг вперед», — сказал Лав Дален, профессор эволюционной геномики в Стокгольмском университете.
По его словам, компания обладает необходимыми знаниями и опытом для проведения подобных генетических модификаций, включая внедрение генетических вариантов мамонта в другой вид.
Независимые наблюдатели признают, что возрождение если не мамонтов, то шерстистых слонов технически возможно. Но специалистов волнует вопрос целесообразности таких усилий. Они считают, что пока неясно, устойчивы ли генно-модифицированные мыши к холоду, нет понимания их физиологии, поведения и так далее.
«Неясно, можно ли таким же способом придать слону полезные черты, присущие мамонту", — заявил Робин Ловелл-Бэдж, руководитель лаборатории биологии стволовых клеток и генетики развития Института Фрэнсиса Крика.