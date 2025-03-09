Ученые решили возродить мамонтов

Американские ученые вывели мышей с длинной шерстью, генетически близких к вымершим мамонтам. Они продемонстрировали, что возрождение мамонтов возможно, но не все биологи приветствуют такие эксперименты, сообщает РИА Новости.

Исследователи из компании Colossal Biosciences выявили различия в ДНК между мамонтами и их ближайшим современным родственником — азиатским слоном. Исходя из этого они модифицировали семь генов у мышей, что позволило вывести породу с длинной шерстью, генетически близкую к мамонтам.

Выведенных мышей уже показали публике, при этом статью в научном рецензируемом журнале исследователи пока не опубликовали.

«Возможность редактировать несколько генов одновременно у мышей и добиваться ожидаемого шерстистого вида — значительный шаг вперед», — сказал Лав Дален, профессор эволюционной геномики в Стокгольмском университете.

По его словам, компания обладает необходимыми знаниями и опытом для проведения подобных генетических модификаций, включая внедрение генетических вариантов мамонта в другой вид.

Независимые наблюдатели признают, что возрождение если не мамонтов, то шерстистых слонов технически возможно. Но специалистов волнует вопрос целесообразности таких усилий. Они считают, что пока неясно, устойчивы ли генно-модифицированные мыши к холоду, нет понимания их физиологии, поведения и так далее.