Найдены следы описанной в Библии битвы при Армагеддоне

Израильские археологи нашли в Мегиддо следы описанной в Библии битвы при Армагеддоне — последнем решающем сражении между добром и злом. В Новом Завете говорится, что войско египетского царя Нехо II разгромило иудейского царя Иосию.

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Слово «Армагеддон» — это древнегреческая интерпретация еврейского слова «Мегиддо».

До недавнего времени археологических доказательств битвы не было. Однако теперь при раскопках нашли большое количество древнеегипетской и древнегреческой керамики, что может означать: египтяне жили в Мегиддо несколько лет после захвата территории, передает Haaretz.