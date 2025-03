Названо шокирующе скорое время победы искусственного интеллекта над человеческим разумом

В 2026 году искусственный интеллект наконец-то станет умнее нас, говорят авторы прогнозов. Это похоже на кошмар из научной фантастики, но теперь британским министрам сказали, когда искусственный интеллект сумеет стать умнее человеческого разума - и это произойдет очень скоро, уже в следующем году.

Источники в британском правительстве сообщают, что они "с нетерпением ждут" приближающегося срока, когда искусственный интеллект, как ожидается, обгонит людей, пишет Daily Mail.

На днях эксперты предупредили, что рабочие места в Великобритании могут оказаться под угрозой, если министры не смогут должным образом подготовиться к темпам изменений.

Технический термин, обозначающий эту веху, – "AGI 2026", что означает искусственный интеллект общего назначения, и момент, когда ожидается, что технология выйдет за пределы человеческих возможностей, отмечает Daily Mail.

Сэм Альтман, исполнительный директор компании OpenAI, которой принадлежит ChatGPT, поддержал концепцию о том, что в ближайшем будущем искусственный интеллект превзойдет людей по производительности.

В то время как искусственный интеллект уже может превосходить людей в некоторых узких областях, таких как шахматы, AGI определяется как превосходящий человеческий интеллект по всем параметрам.

Компания OpenAI определяет AGI как "высокоавтономную систему, которая превосходит людей в выполнении наиболее экономически ценной работы" и способна эффективно "внедряться в рабочую силу" на самых разных должностях.

Источник в британском правительстве сказал: "Мы готовимся к этому. В целом, это невероятно увлекательно, хотя есть некоторые проблемы, которые нужно решить. Но мы очень рады этому".

Этот же источник добавил, что "разные люди называют разные даты", когда наступит точный момент, но работа по подготовке к нему продолжается.

Бывший министр цифровых технологий Мэтт Уорман, ныне член совета директоров торговой организации UKAI, сказал:

"Существующий искусственный интеллект уже трансформирует рабочие места – если мы увидим появление AGI в 2026 году, это ознаменует начало беспрецедентных дальнейших изменений в бизнесе и государстве, в том числе в сфере ведения войны и безопасности. Интеллект. Британия должна быть уверена, что мы готовы к этому, когда бы это ни произошло, инвестируя в исследования, создание альянсов и повышение квалификации. Невыполнение этого требования может поставить под угрозу не только рабочие места".

Это стало очередным поводом для беспокойства по поводу угрозы ИИ, вызванного протестами по поводу его потенциальной угрозы для творческих индустрий.

The Mail on Sunday и родственная газета The Daily Mail проводят кампанию, направленную на то, чтобы помешать планам британского правительства разрешить крупным технологическим фирмам игнорировать правила авторского права при обучении своих систем искусственного интеллекта.

Представитель же правительства Великобритании настаивает: