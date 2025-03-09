Названа причина отсрочки запуска телескопа для поиска ключевых компонентов жизни

По данным американского космического агентства, новейшему космическому телескопу НАСА SPHEREx, предназначенному для поиска ключевых компонентов жизни в Млечном Пути, и миссии PUNCH, ориентированной на Солнце, придется подождать еще немного, прежде чем они вместе отправятся в космос.

© ru.wikipedia.org

Ожидалось, что обе миссии будут запущены на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в 10:09 вечера по восточному времени (7:09 PT) в субботу с базы военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии. Но НАСА и SpaceX объявили, что команды миссии отказались от этой попытки.

“Дополнительное время позволит командам продолжить проверку ракет перед стартом, - говорится в обновлении, опубликованном НАСА. – Новая дата запуска будет объявлена после подтверждения на полигоне”.

До апреля доступны несколько окон для запуска, отмечает CNN. Первоначально стартовое окно было открыто 28 февраля. Но возникли погодные условия и ряд проблем с интеграцией, поскольку инженеры прикрепили обе миссии к ракете и поместили их в защитную оболочку, что привело к задержке процесса, сказала Джулианна Шейман, директор научных миссий НАСА в SpaceX.

Несмотря на то, что у этих миссий совершенно разные цели, запуск PUNCH в качестве дополнительной программы совместно со SPHEREx помогает “привлечь больше научных знаний в космос с меньшими затратами”, - сказал доктор Ники Фокс, заместитель администратора Дирекции научных миссий НАСА. И это помогает тому, что миссии отправляются в одно и то же место: солнечно-синхронная орбита вокруг полюсов Земли, что означает, что каждый космический аппарат сохраняет одинаковую ориентацию относительно Солнца в течение всего года.

Телескоп SPHEREx (Спектрофотометр для истории Вселенной, "Эпоха реионизации" и "Исследователь льдов"), призван пролить свет на то, как эволюционировала Вселенная, и выяснить, где в космосе зародились ключевые ингредиенты жизни.

Миссия PUNCH (поляриметр, объединяющий корону и гелиосферу) будет изучать, как солнце влияет на Солнечную систему. Миссия будет наблюдать за горячей внешней атмосферой Солнца, называемой короной, и изучать солнечный ветер, или заряженные частицы, которые постоянным потоком исходят от солнца.

Обе новаторские миссии обещают раскрыть ранее невидимые и неизвестные аспекты нашей солнечной системы и галактики, отмечает CNN.

“Эти миссии охватывают весь спектр научных исследований, которыми НАСА занимается каждый день, - говорит доктор Марк Клэмпин, исполняющий обязанности заместителя руководителя Дирекции научных миссий НАСА. – PUNCH будет изучать Солнце в мельчайших деталях, в то время как SPHEREx - это исследовательская миссия, которая будет сканировать все небо и наблюдать сотни миллионов звезд. Поэтому каждую минуту научные миссии НАСА исследуют Вселенную в разных масштабах, чтобы действительно помочь нам понять вселенную, в которой мы живем, и понять солнце, которое поддерживает жизнь на нашей планете”.

После запуска SPHEREx проведет чуть более двух лет на орбите Земли на высоте 650 километров над Землей, собирая данные о более чем 450 миллионах галактик. Телескоп также проведет обзор более 100 миллионов звезд в нашей галактике.

Картографирование распределения галактик поможет ученым понять космическое явление, называемое инфляцией, или то, что заставило вселенную увеличиться в размерах в триллион триллионов раз почти мгновенно после большого взрыва.

Обсерватория создаст карту неба в 102 цветах инфракрасного излучения, которое невидимо для человеческого глаза и идеально подходит для изучения звезд и галактик. Телескоп будет разделять инфракрасный свет на отдельные длины волн, подобно призме. Различные цвета света могут помочь ученым раскрыть состав небесных объектов, выделив их химические соединения.

“Мы - первая миссия, которая видит все небо в таком разнообразии цветов, - рассказывает Джейми Бок, главный исследователь SPHEREx в Лаборатории реактивного движения НАСА и Калифорнийском технологическом институте, которые находятся в Пасадене. – Всякий раз, когда астрономы смотрят на небо по-новому, мы можем ожидать открытий”.

SPHEREx также измерит общее свечение света, излучаемого всеми галактиками, включая те, которые слишком далеки и слабы, чтобы их можно было обнаружить с помощью других телескопов, чтобы получить общее представление обо всех основных источниках света во Вселенной.

Одной из главных целей SPHEREx является поиск свидетельств наличия воды, углекислого газа, монооксида углерода и других необходимых для жизни ингредиентов, замороженных в облаках газа и пыли, из которых образуются планеты и звезды, отмечает CNN.

В частности, астрономы стремятся заглянуть внутрь молекулярных облаков, или гигантских областей, заполненных газом и пылью, которые могут содержать недавно образовавшиеся звезды. Вполне вероятно, что эти звезды будут окружены материальными дисками, которые образуют планеты. Астрономы полагают, что лед, соединенный с мелкими пылинками, — это то место, где можно найти большую часть воды во Вселенной, и, вероятно, именно там возникла вода, из которой образовались земные океаны.

Точное определение ингредиентов для жизни в нашей галактике и их изобилия позволит исследователям определить, как они могут быть включены во вновь формирующиеся планеты.

SPHEREx выступит партнером космического телескопа Джеймса Уэбба. В то время как «Уэбб» - это целевой телескоп, то есть он наблюдает небольшую область, но с большей детализацией, SPHEREx - это обзорный телескоп, который позволяет быстро наблюдать большие участки неба. Объединение данных, полученных с обоих телескопов, позволяет получить общую картину в виде мелких деталей. Если SPHEREx заметит что-то интересное, то «Уэбб» или космический телескоп "Хаббл" смогут увеличить изображение.

PUNCH - это созвездие из четырех небольших космических аппаратов размером с чемодан, которые в течение следующих двух лет будут вращаться вокруг Земли, наблюдая за Солнцем и гелиосферой, или солнечным пузырем магнитных полей и частиц, который простирается далеко за пределы орбиты Плутона.

На каждом спутнике установлена камера, которая работает как синхронизированный единый виртуальный прибор, обеспечивающий практически непрерывное наблюдение за Солнцем. Камеры оснащены поляризационными фильтрами, аналогичными солнцезащитным очкам с поляризационными стеклами, которые позволяют составлять карты объектов в короне и по всей Солнечной системе.

Вместе четыре спутника проведут глобальные трехмерные наблюдения за тем, как внешняя атмосфера Солнца превращается в солнечный ветер, чтобы помочь ученым понять, как происходит этот процесс. PUNCH также покажет, как корона и солнечный ветер влияют на остальную часть Солнечной системы. Это будет первая миссия, которая позволит получить совместное изображение короны и солнечного ветра.

Солнечный ветер, а также солнечные бури ответственны за космическую погоду, которая может влиять на Землю, создавая красивые полярные сияния вблизи полюсов, но также создавая помехи для спутников связи и вызывая перебои в электросетях. Измерения, собранные PUNCH, помогут ученым лучше понять, как формируются и эволюционируют солнечные бури, что может привести к точным прогнозам того, когда космическая погода может повлиять на Землю. "ПАНЧ" будет наблюдать за солнцем в критический момент солнечного максимума, или пика солнечной активности в течение его 11-летнего цикла, когда ожидается больше вспышек и солнечных бурь.

“Мы надеемся, что PUNCH принесет человечеству возможность впервые по-настоящему увидеть, где мы живем, внутри самого солнечного ветра”, - подчеркиваает Крейг Дефорест, главный исследователь PUNCH из отдела науки и исследований солнечной системы Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

Подобно SPHEREx и телескопу Webb, PUNCH сможет работать в тандеме с солнечным зондом Parker, который был запущен в 2018 году и недавно приблизился к Солнцу на самое близкое расстояние, чтобы получить общую картину, а также детали крупным планом.