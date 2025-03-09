Астрофизики заявили о начале магнитной бури

© ru.wikipedia.org

© ru.wikipedia.org

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук сообщила, что в ночь на 9 марта на Земле началась магнитная буря.

Мощность геомагнитного шторма соответствует категории G1, то есть он является слабым.

В то же время, по мнению специалистов, чрезмерно «зацикливаться» на мыслях о магнитных бурях не следует — само по себе волнение может сказаться на сердечно-сосудистой системе заметнее, чем собственно подобное событие. В особенности это касается бурь категорий G1 и G2, которые, по мнению некоторых экспертов, для людей протекают почти незаметно.

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