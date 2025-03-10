В Чечне прокомментировали блокировку Telegram

Необходимо пересмотреть решение о блокировки мессенджера Telegram на территории Чеченской Республики с учетом того, что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане России.

Об этом заявил в своем Telegram-канале министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"Блокировка мессенджера Telegram на территории Чеченской Республики является абсолютно необоснованной и не рациональной. Мы настоятельно призываем пересмотреть это решение, учитывая, что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны", - написал Дудаев.

По его словам, вместо блокировки необходимо разработать стратегию борьбы с негативными явлениями на платформе.

"Если это не предвзятое отношение, чем обусловлен выбор именно Чеченской Республики? Чем ситуация в Чеченской Республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны?" - написал Дудаев.

Ранее сообщалось, что Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов, решение принималось на федеральном уровне.