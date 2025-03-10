Apple выиграла дело об ограничении прав компании на продажу часов

Компания Apple одержала победу в патентном споре с производителем медицинских устройств AliveCor, сообщает издание The Verge. Апелляционный суд США поддержал предыдущее решение о нелегитимности патентов AliveCor на технологию электрокардиограммы (ЭКГ). Это решение снимает угрозу запрета на импорт Apple Watch в США со стороны Комиссии по международной торговле (ITC).

© Apple

Противостояние между AliveCor и Apple началось в 2021 году, когда AliveCor обратилась в ITC с обвинением Apple в нарушении ее патентов на технологию ЭКГ. ITC встала на сторону AliveCor и рекомендовала ввести запрет на импорт Apple Watch с функцией ЭКГ в США. Однако, это решение не вступило в силу из-за параллельного постановления Палаты по патентным спорам и апелляциям (PTAB), признавшей три спорных патента AliveCor недействительными. Для введения запрета AliveCor необходимо было выиграть апелляцию на решение PTAB, что компании не удалось.

В AliveCor выразили глубокое разочарование решением суда, подчеркнув, что рассмотрят все доступные юридические варианты, включая возможные апелляции, чтобы защитить свою позицию о действительности патентов и нарушении интеллектуальной собственности со стороны Apple.

Представитель Apple Фред Сайнц заявил, что компания благодарна Федеральному апелляционному суду за тщательное рассмотрение дела. Он отметил, что команды Apple на протяжении многих лет неустанно работали над разработкой передовых функций для здоровья, благополучия и безопасности, которые оказывают значимое влияние на жизнь пользователей, и компания намерена продолжать двигаться в этом направлении.