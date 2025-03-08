Инопланетяне существуют: ученые нашли предпосылки внеземной жизни

Определяющим фактором рождения разумной жизни на планете являются благоприятные условия окружающей среды. Такую теорию выдвинули ученые из Мюнхенского университета, их исследование опубликовано в Science Advances.

До сих пор считалось, что зарождение разумной жизни на Земле произошло в результате ряда случайных событий. В новом исследовании же предлагается другая точка зрения на это. Она гласит, что зарождение разумной жизни — это результат определенных «временных окон, в которых условия окружающей среды были благоприятными для ее развития».

По мнению ученых, ключевые этапы эволюции происходили именно тогда, когда это позволяли условия планеты. Таким образом люди появились на Земле тогда, когда для этого была создана благоприятная среда.

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Если эта теория подтвердится, то рождение разумных цивилизаций окажется не таким редким, как считалось ранее. То есть, если допустить, что зарождение разумной жизни связано исключительно с условиями окружающей среды, то в других частях Вселенной подобных нашей, она уже существует. Также новая теория позволит сделать эволюцию разумных видов предсказуемой и контролируемой.