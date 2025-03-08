Microsoft создаст собственные ИИ-модели для конкуренции с OpenAI

Microsoft разрабатывает собственные модели искусственного интеллекта (ИИ), которые могут стать альтернативой технологиям OpenAI. Компания также рассматривает возможность продажи своих ИИ-моделей разработчикам.

Хотя Microsoft является крупным инвестором OpenAI, она уже тестирует альтернативные решения от других разработчиков. Это может быть связано с желанием снизить зависимость от ChatGPT и уменьшить расходы на использование технологий OpenAI.

Еще в декабре Reuters сообщал, что Microsoft планирует использовать как собственные, так и сторонние модели в своем продукте Microsoft 365 Copilot. Сейчас Copilot работает на базе GPT-4 от OpenAI, но компания изучает возможность замены этой технологии.

По появившимся данным, подразделение Microsoft под руководством Мустафы Сулеймана уже обучило семейство моделей MAI, которые по ряду показателей сопоставимы с решениями OpenAI и Anthropic. В компании также работают над моделями для сложных логических рассуждений, способными конкурировать с аналогичными разработками OpenAI.

Microsoft уже тестирует замену моделей OpenAI в Copilot на MAI, которые значительно крупнее предыдущих собственных моделей компании под названием Phi.