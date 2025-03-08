ИИ применили для улучшения работы оборудования нефтескважин

Сотрудники Тольяттинского государственного университета (ТГУ) при участии коллег из Самарского государственного технического университета (СамГТУ) разработали способы повышения ресурса внутреннего оборудования нефтедобывающих скважин.

Методику, основанную на искусственном интеллекте, уже внедрили на одной из нефтедобывающих компаний, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"В Тольяттинском госуниверситете разработаны инновационные решения по повышению ресурса погружных электродвигателей (ПЭД) в системах электроснабжения добывающих скважин. Они основаны на возможностях искусственного интеллекта", - рассказали в вузе, отметив, что работают над проектом совместно со специалистами СамГТУ.

Методику уже внедрила одна нефтедобывающая компании. Специалисты СамГТУ оформляют патенты на полезную модель.

Ученые двух вузов изучили информационную базу аварийности для погружных электроустановок с ПЭД в Поволжье и предложили метод продления работы таких двигателей, основанный на специально разработанных нейросетевых моделях и искусственном интеллекте. Он позволяет прогнозировать возможные неисправности и критическое состояние оборудования, принимать обоснованные решения о необходимости замены или ремонта ПЭД. Как пояснил доцент кафедры "Электроснабжение и электротехника" ТГУ Владимир Романов, ПЭД в погружных электроустановках нефтескважин, отвечающие за подъем нефти на поверхность, находятся глубоко под землей и часто выходят из строя из-за высоких нагрузок, агрессивной внешней среды, естественного износа материалов и компонентов двигателя.

"При участии профессора кафедры "Автоматизированные электроэнергетические системы" СамГТУ Валерия Гольдштейна мы разработали специальный интегральный показатель надежности, который помогает компании ранжировать ПЭД по степени риска их поломки. Этот показатель учитывает индивидуальные особенности и режимы эксплуатации оборудования - как часто оно ломалось в прошлом, режим его работы, сколько приносит денег, сколько будет стоить его ремонт или замена. Данные по каждому ПЭД компания заносит в специальный программно-вычислительный комплекс и получает список ПЭД, отсортированных по риску возникновения отказов", - пояснил Романов.

Благодаря такому подходу снижаются риски аварий и простоев, а также издержки на ремонт оборудования. В первую очередь ремонтируют устройства с выявленным высоким риском поломки, а для ПЭД с низким риском поломки выбирают оптимальный режим работы. Традиционно нефтедобывающие компании выполняли планово-предупредительный ремонт оборудования в установленные промежутки времени без учета фактического состояния оборудования или ремонт по итогам постоянной диагностики и выявления неисправностей, что более затратно.