Всемирно известный древний город начал погружаться в море

Александрия погружается в море из-за изменения климата, предупреждает исследование. С момента своего основания Александром Македонским и до рождения Клеопатры этот древний город был местом ряда самых важных событий в истории. Но сейчас ученые предупреждают, что Александрия погружается в море из-за повышения уровня мирового океана.

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Новое исследование показывает, что 2300-летний портовый город в Египте переживает "резкий всплеск" числа обрушений зданий, пишет Daily Mail. Исследователи предупреждают, что город, где когда-то находились такие чудеса древнего мира как Великая Александрийская библиотека и Александрийский маяк, - теперь постепенно исчезает.

Только за последнее десятилетие количество обрушений зданий в Александрии увеличилось с одного в год до "тревожных" 40 в год, поскольку соленая вода все глубже проникает под фундамент города. За последние 20 лет в результате береговой эрозии было разрушено 280 зданий, и еще 7000 в настоящее время находятся под угрозой обрушения в будущем.

Ведущий автор Сара Фуад, ландшафтный архитектор из Мюнхенского технического университета, говорит: "На протяжении веков сооружения Александрии представляли собой чудеса инженерной мысли, способные противостоять землетрясениям, штормовым волнам, цунами и многому другому. Но сейчас повышение уровня моря и усиление штормов, вызванные изменением климата, за десятилетия разрушают то, на создание чего потребовались тысячелетия человеческой изобретательности".

Основанная Александром Македонским в 331 году до нашей эры, Александрия когда-то была самым большим городом на Земле и одним из самых важных мест в древнем мире, напоминает Daily Mail.

Город, известный как "Невеста Средиземноморья", благодаря своему расположению на побережье стал важным центром торговли и судоходства, связывающим Ближний Восток и Европу. Однако близость к воде, которая когда-то делала город процветающим, теперь угрожает его разрушением из-за быстрого разлива моря. По мере того как планета нагревается из-за накопления парниковых газов в атмосфере, средняя температура океана повышается.

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По мере того, продолжает Daily Mail, как вода нагревается, она также расширяется и, в сочетании с поступлением пресной воды из-за быстрого таяния ледниковых щитов, повышает уровень мирового океана.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), с 1880 года уровень мирового океана поднялся на 20-23 сантиметра, причем только с 1993 года этот подъем составил 10 сантиметров.

Недавнее исследование, проведенное Наньянским технологическим университетом (NTU) в Сингапуре, показало, что к 2100 году уровень мирового океана может подняться на ошеломляющие 1,9 метра, если выбросы углекислого газа (CO2) продолжат увеличиваться.

Исследователи объединили спутниковые снимки с историческими картами, чтобы увидеть, как быстро исчезло городское побережье с 1880-х годов. Анализ показал, что за последние несколько десятилетий береговая линия Александрии продвинулась вглубь страны на десятки метров, а некоторые районы отступают на 3,6 метра в год.

Соавтор исследования доктор Эссам Хегги, специалист по водным ресурсам из Университета Южной Калифорнии, говорит: "Мы являемся свидетелями постепенного исчезновения исторических прибрежных городов, и Александрия бьет тревогу. То, что когда-то казалось отдаленными климатическими рисками, теперь стало реальностью".

Но повышение уровня моря не обязательно должно быть резким, чтобы иметь катастрофические последствия, отмечает Daily Mail.

Доктор Хегги, специалист по водным ресурсам из Университета Южной Калифорнии, говорит: "Наше исследование опровергает распространенное заблуждение о том, что беспокоиться нужно будет только тогда, когда уровень моря поднимется на метр".

Повышение уровня моря всего на несколько сантиметров увеличивает риск наводнений и, что особенно важно, позволяет соленой воде проникать дальше в прибрежные города. Когда уровень грунтовых вод повышается, они соприкасаются с фундаментами зданий, и в результате проникновения соленой воды конструкции разрушаются задолго до того, как они вступают в непосредственный контакт с морем.

Исследователи взяли образцы почвы по всему городу, чтобы изучить "химический отпечаток", связанный с проникновением соленой воды.

Соавтор исследования, профессор Ибрагим Салех, почвовед из Александрийского университета, говорит: "Наш изотопный анализ показал, что здания разрушаются снизу вверх, поскольку проникновение морской воды разрушает фундаменты и ослабляет почву. Страдают не сами здания, а земля под ними”.

Это привело к обрушению сотен зданий, расположенных на расстоянии более километра от береговой линии.

Исследователи с тревогой отмечают, что эти проблемы характерны не только для Александрии и могут затронуть прибрежные города по всему миру.

Недавнее исследование НАСА показало, что некоторые районы Калифорнии, включая Сан-Франциско, буквально "погружаются" в океан быстрее, чем повышается уровень самого моря.

По мере того как оползни опускаются к уровню моря, соленая вода может проникать дальше вглубь страны и разрушать все больше зданий.

Для решения этих проблем исследователи предлагают ряд возможных решений, включая строительство песчаных дюн вдоль побережья, возведение высотных зданий или переселение людей в наиболее уязвимые районы.

Доктор Хегги заключает: "Исторические города, такие как Александрия, которые представляют собой колыбель культурного обмена, инноваций и истории, имеют решающее значение для сохранения нашего общего человеческого наследия. Поскольку изменение климата ускоряет повышение уровня моря и эрозию прибрежных зон, их защита - это не только спасение зданий, но и сохранение нас самих".