Эксперт рассказал, как спасти аккаунт на «Госуслугах»

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов посоветовал заблокировать учетную запись на портале госуслуг, если мошенники смогли получить доступ к аккаунту. Об этом эксперт заявил в беседе с РИА Новости.

Голованов рекомендовал гражданам не передавать никому пароли и коды подтверждения.

«Однако если такое все же произошло, и злоумышленники получили доступ к аккаунту, первое, что нужно сделать, - заблокировать свою учетную запись. Сделать это можно либо через мобильное приложение сервиса, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с "Госуслугами"», - отметил эксперт.

Также блокировку осуществляет техподдержка МФЦ или их сотрудники. Затем следует обратиться в многофункциональный центр, чтобы выяснить, что мошенники успели сделать в аккаунте. Дальнейшие действия гражданина будут во многом зависеть от этой информации.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали звонить подросткам под видом руководства школы, убеждая их сообщить код от «Госуслуг» якобы для восстановления аккаунта.