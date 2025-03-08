Apple решила прекратить обновление Siri на неопределенный срок

Apple решила прекратить обновление голосового помощника Siri на неопределенный срок. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в корпорации. В качестве причины для такого решения называют стремление компании укрепить позиции на рынке ИИ-сервисов - из-за того, что переработка Siri затянулась и продолжается до сих пор, это привело к ухудшению качества продукта.

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При этом вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги пожаловался на спешку в процессе доработки, из-за чего многие внедряемые функции либо не работают на тестах вовсе, либо работают не так, как задумано. Аналитик цепочки поставок Apple Минг-Чи Куо также заявил, что ожидаемый iPhone 17 Air будет оснащен аккумулятором высокой плотности.

Ожидается, что Apple представит iPhone 17 Air в сентябре.